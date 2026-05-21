El Govern impulsa una campanya per "modificar l'imaginari social" sobre la pressió estètica

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha impulsat una campanya amb l'objectiu de sensibilitzar i "modificar l'imaginari social" sobre la pressió estètica, que pateixen especialment les dones.
Amb el lema 'La pressió estètica és tan real com la sents', preten "fer evidents" les pressions cap a les dones per tenir cossos prims, joves i que segueixin l'ideal de bellesa, informa l'Institut Català de les Dones (ICD) en un comunicat d'aquest dijous.
La campanya reprodueix els missatges "que acostumen a sentir la majoria de dones al llarg de la seva vida", i que poden afectar l'autoestima i provocar problemes de salut, tant físics com mentals.
Juntament amb la campanya, l'ICD ha desenvolupat una guia didàctica i una exposició de sensibilització de la pressió estètica, que s'adreçarà a tota mena de públic i es desenvoluparà "a través d'una metodologia activa, participativa i reflexiva".
Formada per 10 plafons, s'incorporarà al catàleg de l'ICD, que inclou més de 50 exposicions itinerants que es presten a associacions de dones, entitats locals, centres educatius i institucions.