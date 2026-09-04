El Govern fixa uns mínims d'1 docent per cada 3 aules en la vaga del primer dia de curs

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha establert uns serveis mínims d'1 docent per cada 3 aules en educació infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre de cara a la vaga prevista el 8 de setembre, primer dia de curs, convocada pels sindicats Ustec·Stes, CGT Ensenyament, La Intersindical i COS.
Segons l'ordre de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat consultada per Europa Press, la vaga afecta el personal funcionari i laboral docent i el personal laboral no docent dels centres educatius públics i el personal de lleure educatiu que presta serveis a les escoles.
La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 50% de la plantilla dels centres d'educació especial i del 33% en les plantilles de les escoles bressol.
L'ordre fixa uns serveis mínims del 50% de la plantilla de monitors de menjador, servei de cuina, servei d'acollida, extraescolars, de les cases de colònies i servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir el lleure educatiu.
En el complex educatiu de Tarragona, s'estableix el 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i el manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància i el torn de nit dels tutors.