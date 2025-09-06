El Govern facilita l'obtenció de l'idCAT Mòbil als catalans a l'exterior

BARCELONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha implementat mesures per facilitar l'obtenció de l'idCAT Mòbil als catalans residents a l'exterior, per facilitar-los l'accés als tràmits digitals: el codi de verificació en el procés d'alta per l'idCAT Mòbil ja es podrà obtenir via WhatsApp, a més de l'habitual SMS.
La mesura s'ha pres davant de les restriccions d'algunes operadores de telefonia que limiten la recepció d'SMS a zones com els Estats Units i el Con sud d'Amèrica, la qual cosa obligava molts catalans a tornar a Catalunya per obtenir l'idCAT Mòbil, informa el Govern aquest dissabte en un comunicat.
L'idCAT Mòbil és una eina d'identificació i signatura digital que dona accés a tràmits des de qualsevol dispositiu i, a més, és un mecanisme d'identificació universal, ja que qualsevol persona el pot obtenir, ja sigui amb DNI, NIE o passaport de qualsevol país, mitjançant un sistema d'identificació per vídeo.
Així, aquests ciutadans es podran inscriure al registre de catalans a l'exterior, sol·licitar subvencions i demanar documents com el registre de vida laboral de la Seguretat Social i el certificat d'antecedents penals.
Aquesta nova funcionalitat, ja l'han utilitzada un 20% de les altes noves i, segons el Govern, beneficiarà prop d'un milió i mig de catalans a l'exterior.
DUES CONSELLERIES I L'AOC
És una mesura en col·laboració entre el Departament de Presidència, el d'UE i Acció Exterior, i Administració Oberta de Catalunya (AOC).
JAUME DUCH I ALBERT TORT
El conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, ha destacat que es tracta d'"assegurar drets com a catalans i catalanes, que tinguin també fora els mateixos drets que tenen aquí".
El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha subratllat que totes les mesures busquen "reduir barreres, augmentar l'accessibilitat i agilitar la relació de les persones amb la Generalitat".
El Govern també va anunciar a l'agost l'ampliació de l'oferta de serveis digitals per a catalans a l'estranger, amb vint tràmits nous que estan disponibles al web de Catalunya Exterior.