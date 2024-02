El Govern estudia que les piscines municipals puguin obrir i omplir-se si són un refugi climàtic

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha explicat que el Govern estudiarà que les piscines municipals que es considerin refugis climàtics es puguin obrir i omplir.

Ho ha explicat en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha recordat que el Pla de Sequera estableix en l'actual fase d'emergència que les piscines municipals hauran d'estar tancades.

"Imaginem un barri on no hi ha cap biblioteca, cap sala de lectura, cap espai on puguem anar a refugiar-nos climàticament els veïns de la zona. Aleshores, podríem estudiar que aquella piscina es convertís en un refugi climàtic i es pogués omplir. Però, en situacions normals, no", ha argumentat.

Preguntat per l'ús de dessalinitzadores mòbils per omplir les piscines dels hotels, ha dit que el Pla Especial de Sequera no ho contempla.

No obstant això, ha obert la porta a estudiar la qüestió: "Si és possible ficar-ho dins la norma legal que ens empara, ho farem".