Publicat 25/07/2026 11:11

El Govern estudia incorporar una Companyia Nacional de dansa al TNC des de 2027

Archivo - Arxivo - Façana del Teatre Nacional de Catalunya, a 29 de gener de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Cultura de la Generalitat estudia incorporar una Companyia Nacional de dansa al proper contracte programa del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) des de 2027, han informat a Europa Press fonts del departament.

Segons ha avançat aquest dissabte 'El Periódico', la formació i les seves característiques es detallaran en el contracte programa del TNC 2027-2030, que ha d'aprovar-se aquest any.

Fonts del Departament han explicat a Europa Press que té obertes converses amb el sector públic i privat de la dansa per fer efectiva la proposta, com també explica el diari.

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