El Govern estudia incorporar una Companyia Nacional de dansa al TNC des de 2027

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Cultura de la Generalitat estudia incorporar una Companyia Nacional de dansa al proper contracte programa del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) des de 2027, han informat a Europa Press fonts del departament.
Segons ha avançat aquest dissabte 'El Periódico', la formació i les seves característiques es detallaran en el contracte programa del TNC 2027-2030, que ha d'aprovar-se aquest any.
Fonts del Departament han explicat a Europa Press que té obertes converses amb el sector públic i privat de la dansa per fer efectiva la proposta, com també explica el diari.