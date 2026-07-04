El Govern estrena el cicle 'Llegir el circ' per portar circ i literatura a biblioteques catalanes

BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -
El cicle 'Llegir el circ' s'estrenarà dilluns que ve a Alpicat (Lleida) per portar circ i literatura a sis biblioteques de Catalunya en una iniciativa del Servei de Biblioteques i l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), segons ha informat la Generalitat aquest dissabte en un comunicat.
La proposta vol apropar les arts del circ a la ciutadania a través de les biblioteques públiques i consolidar aquests equipaments com a espais de trobada, creativitat i accés a la cultura.
El projecte planteja una experiència que vincula textos literaris amb peces de circ contemporani de petit format creades específicament per ser representades en biblioteques, amb l'objectiu d'"enriquir l'oferta cultural d'aquests espais, fomentar l'accés a propostes de qualitat i donar visibilitat a artistes i companyies catalanes".
Aquesta edició estarà protagonitzada per l'espectacle 'He creat una cosa que em fa por', de la Cia. Marc Bosch & Cia Alba Ramió i Güell, una peça inspirada en l'univers de Mary Shelley i en Frankenstein o el modern Prometeu, coincidint amb els 175 anys de la mort de l'escriptora.
Dirigida a públic a partir de 8 anys, la proposta combina "llenguatge físic, manipulació d'objectes i fragments projectats del text de Shelley" dins d'un circuit que, després d'Alpicat, passarà per Tortosa (Tarragona), Cornellà de Llobregat (Barcelona), Barcelona i Besalú (Girona).