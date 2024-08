El Govern espanyol formalitza el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital a Catalunya

MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'acord pel qual s'autoritza la formalització del conveni per a la cessió de l'ingrés mínim vital (IMV) a la Generalitat de Catalunya.

En concret, des de l'Executiu han assenyalat que la Generalitat gestionarà "la prestació no contributiva de l'ingrés mínim vital, a excepció del pagament de la prestació i actuacions que es derivin d'això, dins del caràcter unitari del règim econòmic de la Seguretat Social i del respecte al principi de solidaritat".

Així, el Govern espanyol ha explicat que a la Generalitat li correspondran la "informació, iniciació, instrucció, resolució del procediment administratiu de reconeixement del dret a la prestació no contributiva de l'ingrés mínim vital; la "supervisió i control de requisits per al manteniment del dret reconegut, declaració de l'obligació de reintegrament de prestacions indegudament percebudes i exercici de la potestat sancionadora", entre altres funcions.

Per la seva banda, a l'Administració General de l'Estat li corresponen, entre altres, "la gestió pressupostària i administrativa per al reconeixement de l'obligació i proposta de pagament, l'ordenació i el pagament als beneficiaris de la prestació, així com la relació amb les entitats financeres que es derivi de les actuacions de pagament de la prestació".