El Govern i entitats oferiran espai per pernoctar a desallotjats del B9 de Badalona (Barcelona)

La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha engegat junt amb Càritas, Creu Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Fundació Llegat Roca i Pi un dispositiu provisional per oferir espai per pernoctar a desallotjats de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona).
En un comunicat aquest dissabte a la tarda, la Conselleria ha explicat que s'ha impulsat un "dispositiu provisional per atendre a algunes persones especialment vulnerables afectades pel desallotjament" i que ara dormen al ras.
Ha detallat que es tracta d'un servei que funcionarà com a servei de pernocta, de les 20 a les 8 hores del matí, amb el suport del centre diürn Folre.
Ha afirmat que aquesta actuació "se suema a altres" realitzades pel Govern amb els serveis socials municipals, que des del mes de setembre han mantingut reunions setmanals per col·laborar en la recerca de solucions per a les persones més vulnerables.
A més, les entitats han engegat altres recursos que complementen aquest dispositiu d'emergència i s'estan buscant més espais de pernocta.