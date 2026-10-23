El Govern emplaça als sindicats d'Agents Rurals a negociar les seves condicions el 9 de novembre

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Interior de la Generalitat ha emplaçat als sindicats del cos d'Agents Rurals a mantenir el diàleg el proper 9 de novembre i, després de donar legitimitat a les seves reivindicacions, reafirma el seu compromís de seguir treballant "per millorar les condicions laborals", han explicat fonts del departament a Europa Press aquest divendres.
La Conselleria ha respost així a les crítiques de CCOO, UGT, IAC-CATAC, CSIF i Intersindical-CSC, que han expressat el seu malestar amb la situació de "bloqueig" que viu el cos d'Agents Rurals i per la falta de resultats dels seus màxims responsables.
La conselleria assegura conèixer que "entre les principals reivindicacions sindicals es troben les millores retributives, el desplegament de la carrera professional horitzontal, l'equiparació salarial amb altres cossos operatius del Departament, el reforç de la plantilla i dels grups especials i de suport, el desenvolupament de l'estructura de comandament, la promoció professional i la cobertura definitiva de les places de responsabilitat".
Les mateixes fonts afegeixen que el departament és conscient que el cos "no ha rebut durant molts anys l'impuls necessari per desenvolupar-se plenament", encara que des de la seva incorporació a Interior, fa cinc anys, i especialment durant els dos últims, s'han impulsat millores i s'han buscat solucions jurídiques i econòmiques per atendre les seves demandes, tant econòmiques com a socials.
PLA ESTRATÈGIC
En aquest sentit, aquest any s'ha aprovat el Pla Estratègic del cos d'Agents Rurals, que contempla una inversió de 13 milions d'euros en material i vehicles, així com la millora de les bases operatives i s'han licitat les bases d'Igualada i Balaguer i altres dues estan en procés de licitació, "i no seran les últimes".
Quant a les condicions laborals i retributives, el Govern va aprovar al juliol la possibilitat d'impulsar la carrera professional horitzontal, "pas imprescindible per iniciar la negociació, i mesures relatives als complements retributius" i destaca la capacitat de resposta del cos davant de situacions com el brot de pesta porcina africana (PPA).