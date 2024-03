El Govern destinarà 6,9 milions en ajuts al doblatge i la subtitulació en català

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat destinarà aquest any 6,9 milions d'euros a les subvencions de doblatge i subtitulació en català --4,4 milions d'euros per a plataformes i 2,5 milions per al cinema--, i les plataformes podran demanar directament ajuts per doblar o subtitular els seus continguts originals.

Segons ha explicat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, des de Los Angeles, són "les dotacions inicials més importants de la història d'aquests ajuts" i, si s'aprova el pressupost del Govern la dotació serà de 8 milions d'euros, ha informat aquest dilluns el departament en un comunicat.

Les dues línies es remodelen per adaptar-se als nous hàbits de consum i amb l'objectiu d'arribar a més espectadors i que el català estigui present de manera habitual i normalitzada en les principals plataformes audiovisuals.

La línia dirigida a les plataformes, segons la Generalitat, posa les plataformes al mateix nivell que el cinema i podran demanar directament subvencions per doblar i subtitular els seus continguts originals.

També per primera vegada les plataformes podran demanar subvencions per doblar i subtitular productes de no ficció, com documentals i reality shows; hi haurà ajuts per l'audiodescripció en català i la interpretació en llengua de signes catalana; podran demanar ajuts per al doblatge i subtitulació en aranès, i s'incrementen les tarifes de doblatge i subtítols per primera vegada des del 2015 per garantir més qualitat.