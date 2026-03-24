El Govern destina 4 milions d'euros a la rehabilitació de la Fàbrica Nova de Manresa (Barcelona)

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya atorgarà una subvenció directa a l'Ajuntament de Manresa (Barcelona) per finançar la rehabilitació de les cobertes i les façanes de l'edifici de la Fàbrica Nova per valor de 4 milions d'euros.
El projecte està impulsat pel consistori municipial i l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Epsem) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Els fons de la subvenció s'engloben entre els projectes singulars en l'àmbit de la recerca científica i tècnica finançats amb la transferència de fons en desenvolupament de l'acord de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.