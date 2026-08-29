El Govern destina més de 314.000 euros a reformar una residència de La Pobla de Segur (Lleida)

LLEIDA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha destinat 314.212,59 euros procedents dels fons europeus Next Generation a la reforma de la tercera planta de la Residència i Centre de Dia Nostra Senyora de Ribera, a La Pobla de Segur (Lleida).
El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha inaugurat aquest dissabte la reforma, informa la Generalitat en un comunicat.
Aquesta aportació s'ha complementat amb el suport econòmic de la Diputació de Lleida i de l'Ajuntament de La Pobla de Segur, en una actuació fruit de la col·laboració entre administracions públiques.
L'acte d'inauguració també ha comptat amb la participació de l'alcalde del municipi, Marc Baró; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; la delegada territorial del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero; la coordinadora territorial de Drets Socials i Inclusió a l'Alt Pirineu i Aran, Eva Jordà, i la directora de la residència, Irene Roig.
La reforma ha permès rehabilitar la tercera planta i habilitar vuit noves habitacions, passant de 73 a 80 places residencials efectives.
Els treballs s'emmarquen a la línia d'inversió per a nous centres residencials i d'atenció diürna i per a la remodelació de centres existents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
L'equipament és de titularitat municipal i, des de l'1 de juliol de 2024, està gestionat per Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya (Sumar).