Publicat 01/09/2026 12:53

El Govern destina 8,6 milions a la nova Comissaria Virtual de Mossos per a tràmits telemàtics

Archivo - Arxivo - Un agent dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprovat destinar 8.601.736 euros a la nova Comissaria Virtual dels Mossos d'Esquadra, un "projecte estratègic" per apropar els serveis policials a la ciutadania mitjançant canals digitals i així agilitar tràmits.

En una primera fase, la ciutadania podrà tramitar telemàticament l'autorització a menors per sortir a l'estranger, la notificació de pèrdua d'objectes, així com denunciar furts i ciberestafas, informa el Govern i nun comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.

Està prevista la incorporació progressiva de noves accions i serveis per permetre una interacció digital cada vegada "més completa".

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