El Govern destina 8,6 milions a la nova Comissaria Virtual de Mossos per a tràmits telemàtics

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprovat destinar 8.601.736 euros a la nova Comissaria Virtual dels Mossos d'Esquadra, un "projecte estratègic" per apropar els serveis policials a la ciutadania mitjançant canals digitals i així agilitar tràmits.
En una primera fase, la ciutadania podrà tramitar telemàticament l'autorització a menors per sortir a l'estranger, la notificació de pèrdua d'objectes, així com denunciar furts i ciberestafas, informa el Govern i nun comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
Està prevista la incorporació progressiva de noves accions i serveis per permetre una interacció digital cada vegada "més completa".