El Govern destina 45,8 milions per reforçar els grups de recerca de Catalunya

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha obert una nova convocatòria d'ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2025), dotada amb 45,8 milions d'euros.
L'objectiu és enfortir el sistema català de recerca i innovació per "potenciar l'impacte científic, econòmic i social dels equips de recerca, a més de promoure'n la projecció internacional", informa el departament aquest dijous en un comunicat.
Aquests 45,8 milions són 6,9 milions més que en l'edició anterior (SGR-Cat 2021); cada grup podrà rebre fins a 90.000 euros; i els ajuts es podran destinar a la contractació o cofinançament de personal investigador, a activitats de formació, mobilitat o drets de propietat intel·lectual, entre d'altres.