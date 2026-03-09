El Govern destina 18,8 milions addicionals als serveis d'atenció a la infància en risc

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha explicat aquest dilluns durant una visita a Terrassa (Barcelona) que el Govern destinarà 18,8 milions d'euros addicionals als serveis d'atenció a la infància en risc, informa la Conselleria un comunicat.
Aquesta mesura permetrà contractar 124 nous professionals per als Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA), concretament 61 coordinadors i 63 auxiliars administratius, i passaràn a comptar amb 742 treballadors operatius als 54 centres actuals.
Per la seva banda, els Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) augmentaran la seva capacitat amb 2.400 places més, i arribaran així a atendre un total de 20.300 infants i adolescents juntament amb 8.900 famílies a tot Catalunya.
Martínez Bravo ha afirmat que "aquests serveis que atenen la infància en risc són clau, i enfortir-los significa protegir els drets dels nens i les nenes des de la prevenció".
Aquesta inversió forma part d'un pacte global de 50 milions d'euros acordat amb la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis destinat a millorar el finançament dels serveis socials municipals i comarcals.