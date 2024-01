El Govern descarta declarar l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat la setmana vinent

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha descartat declarar la setmana vinent l'estat d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i l'àrea metropolitana, han afirmat fonts del Govern a Europa Press aquest dijous.

Han assegurat que amb l'"actual ritme de consum, dimarts encara no s'arribarà als nivells marcats per a l'entrada en emergència", que en el cas del sistema Ter-Llobregat seria un volum de 100 hectòmetres cúbics i actualment se situa en els 105,89.

Aquest dijous els embassaments de les conques internes catalanes estan al 15,99%, per primer cop per sota del 16% que s'ha marcat com el llindar per declarar l'estat d'emergència per sequera, tot i que no és automàtic i es fa de manera individualitzada a cada unitat d'explotació.