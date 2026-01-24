El Govern demana Renfe i Adif suspendre el servei de Rodalies per falta de "garanties"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha demanat a les operadores Renfe i Adif suspendre el servei de Rodalies arreu de Catalunya per manca de "garanties" i fins a assegurar l'operativitat de les vies.
Així ho han explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en roda de premsa aquest dissabte.
També han dit que el Govern demanarà a les operadores la gratuïtat del servei de Rodalies "fins que es recuperi la plena normalitat del servei".