El Govern demana Renfe i Adif suspendre el servei de Rodalies per falta de "garanties"

El Govern de la Generalitat ha demanat a les operadores Renfe i Adif suspendre el servei de Rodalies arreu de Catalunya per manca de "garanties" i fins a assegurar l'operativitat de les vies.

Així ho han explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en roda de premsa aquest dissabte.

També han dit que el Govern demanarà a les operadores la gratuïtat del servei de Rodalies "fins que es recuperi la plena normalitat del servei".

