El Govern demana prudència davant del risc extrem d'incendi forestal aquest diumenge a Catalunya

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha demanat "molta prudència" davant del risc extrem d'incendi forestal aquest diumenge, quan es preveu que sigui la jornada amb el perill d'incendi més elevat de tot l'any a Catalunya.
Agents Rurals preveu que aquest diumenge s'estengui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi en 133 municipis de 13 comarques, informa la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública en un comunicat aquest dissabte.
Continuarà restringit l'accés a 9 espais naturals: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d'Ares i Mont-roig.
A més de l'activació del nivell 4 del Pla Alfa, aquest diumenge s'incrementa el nombre de municipis en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal: un total de 186 municipis repartits en 24 comarques.
En una reunió aquest diumenge al migdia del Comitè Tècnic del pla Infocat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, es realitzarà seguiment de les alertes i es valoraran les mesures necessàries per garantir la seguretat col·lectiva.