El Govern demana extremar precaucions per "pluges torrencials" aquest dijous

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi les precaucions i que eviti desplaçaments innecessaris davant de l'episodi de "pluges torrencials" que s'espera que afecti Catalunya des de la matinada d'aquest dijous.
Ho ha comunicat en una roda de premsa després d'una reunió del Comitè Assessor del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), que ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dimecres a la tarda.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha dit que s'esperen pluges intenses, que "duraran poc" i que es mouran de forma molt ràpida.
El Meteocat manté un avís de 4 sobre 6, ja que s'esperen 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diferents punts del territori, sobretot en el litoral i prelitoral.
Aquest dimecres a la tarda les pluges es concentren a Aragó i arribaran durant la matinada a Terres de l'Ebre (Tarragona), des d'on es desplaçaran fins a arribar a les comarques de Barcelona entre les 8 i les 10 hores del matí del dijous, on es poden arribar a registrar entre 50 i 60 litres per metre quadrat.
A partir del migdia les precipitacions es desplaçaran cap a les comarques de Girona, especialment a l'extrem nord, litoral i prelitoral.
Sarroca ha destacat que s'espera la primera nevada de la temporada, amb una cota que baixarà als 1.800 o 1.900 metres, i ratxes de vent que poden arribar als 60 quilòmetres per hora.
ALERTA MÒBIL
Parlon ha subratllat que s'esperen pluges intenses entre Tarragona i Barcelona coincidint amb l'hora de desplaçaments cap als treballs i que a les 21.00 hores d'aquest dimecres s'ha enviat una alerta als mòbils de les comarques afectades per avisar de la intensitat de les pluges.
Ha demanat evitar desplaçaments que siguin innecessaris en moments en els quals la pluja sigui més intensa i ha sol·licitat especial precaució en vies com l'AP-7, l'N-340, la C-31 i la C3-2.
També, ha sol·licitat a la població que s'allunyi de rieres i barrancs i que si es té el cotxe aparcat en una riera "o es retira abans que comenci a ploure amb intensitat o ja no es retira a mesura que plou molt, perquè podem tenir accidents no desitjats".
Així mateix, durant la nit del dimecres al dijous es mantindrà un reforç en el Cecat per un control "constant" de la situació, de manera que si es complica es puguin prendre un altre tipus de decisions que podrien afectar a la mobilitat amb la finalitat de protegir a la població.