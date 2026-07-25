El Govern demana extremar precaucions per evitar ofegaments durant l'estiu

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha cridat a la ciutadania a extremar precaucions en platges, piscines i aigües interiors per evitar ofegaments aquest estiu, després de les 15 morts que s'han produït a Catalunya des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, informa en un comunicat aquest dissabte.
Amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció d'Ofegaments, des del Govern es recomana nedar en companyia d'altres persones, evitar el consum de begudes alcohòliques i entrar en l'aigua de forma progressiva, especialment després d'haver menjat o haver estat exposat al sol.
Quant als més petits, es recorda a la població la supervisió contínua per part dels adults, evitant les distraccions amb el telèfon mòbil i altres activitats.