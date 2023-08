El Govern demana avançar la publicació de l'ordre ministerial de les PAU després d'ajornar la seva reforma

Veu "falta de planificació" en el Govern central per no desplegar el decret amb les adaptacions

BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha exigit al Ministeri d'Educació que avanci la publicació de l'ordre ministerial sobre les característiques de les proves d'accés a la universitat (PAU) per "reduir el màxim possible la incertesa" i avançar la definició de les modificacions de les proves, després que el Govern central hagi afirmat aquest dijous que ajorna un any la reforma de la Selectivitat.

Ho ha dit en un comunicat, a través dels departaments d'Educació i d'Investigació i Universitats, després que el Ministeri d'Educació hagi traslladat a les comunitats autònomes que no hi haurà canvis en la Selectivitat de 2024.

Ha recordat que l'ordre ministerial per a les proves d'aquest any no es va publicar fins al 23 de gener, per la qual cosa demana que "s'agiliti i que es disposi d'aquesta ordre ministerial el més aviat possible per conèixer el detall del que es manté i el que pot arribar a canviar".

A més, ha criticat que "l'Estat no ha desplegat amb temps suficient el Reial decret que havia d'aplicar aquestes adaptacions en les proves PAU", i assenyala que no es preveu l'aprovació del Reial decret fins que hi hagi un nou govern.

El Govern ha recordat que la Conselleria d'Educació i la d'Investigació i Universitats treballen coordinadament per garantir l'adaptació gradual dels nous currículums i les modificacions tècniques de la Selectivitat, "davant la falta de planificació de l'Estat".

"Aquesta acció conjunta avança amb dificultat atès que encara s'està a l'espera del desplegament de la normativa relativa a les PAU de 2024. Tot i així, des del Govern central s'ha traslladat la responsabilitat de l'adaptació de les proves a les comunitats autònomes malgrat la falta de normativa fonamental", ha afegit.

En una entrevista d'Europa Press a l'agost, el conseller d'Investigació i Universitats, Joaquim Nadal, ja va advocar perquè les noves PAU comencin a implementar-se en dos anys "una vegada se sàpiga com han de ser".

LES PAU 2024

La Conselleria d'Universitats ha afirmat que les PAU del proper any mantindran la mateixa estructura i que "únicament s'aplicaran canvis" en els models d'exàmens per adaptar-los als continguts que l'alumnat està estudiant en l'actual Batxillerat.

A més, ha recordat que la promoció 2023-2024 de Catalunya "serà la primera que haurà cursat tot el Batxillerat seguint el nou currículum derivat de la LOMLOE".

Les PAU de 2024 seguiran constant de dues fases amb cinc exàmens obligatoris de fase general i fins a tres matèries en la fase específica, i l'estructura i els criteris es mantindran igual encara que sí que s'introduiran modificacions per garantir la continuïtat entre el pla d'estudis cursat per l'alumnat de Batxillerat i el contingut de les proves.