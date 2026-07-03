El Govern demana anul·lar la interlocutòria que l'excloïa de l'execució de la sentència de Sixena

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Els serveis jurídics de la Generalitat han presentat un incident de nul·litat d'actuacions contra la interlocutòria de l'Audiència d'Osca del 2 de juny que va confirmar l'exclusió de la Generalitat del procediment d'execució de la sentència que obliga a traslladar al monestir de Santa Maria de Sixena les pintures murals conservades al Museu Nacional d'Art de Catalunya, segons ha pogut saber Europa Press.
Aquesta interlocutòria de l'Audiència d'Osca va desestimar el recurs d'apel·lació presentat per la Generalitat el desembre del 2025 i, en cas que s'inadmeti aquest incident de nul·litat, pot acabar al Tribunal Constitucional, han publicat els diaris 'El Punt Avui' i 'Ara'.
La Generalitat sosté que la interlocutòria vulnera el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, previst en l'article 24 de la Constitució, perquè li impedeix intervenir en el procediment d'execució "malgrat que els mateixos tribunals han reconegut que té un interès legítim en la conservació i protecció d'aquests béns culturals" en exercici de les seves competències.
INTERPRETACIÓ "RESTRICTIVA"
L'escrit assenyala que la interpretació que fa l'Audiència d'Osca de l'article 13 de la llei d'enjudiciament civil és "excessivament restrictiva i formalista, ja que limita la intervenció de tercers interessats en els processos declaratius i els exclou la fase d'execució".
Segons el text, aquesta interpretació és contrària al principi 'pro actione' i a la jurisprudència constitucional sobre el dret d'accés als processos judicials ja que en impedir la seva participació en el procés genera a la Generalitat "una situació d'indefensió natural".
En aquest sentit, ha dit que li impedeix formular al·legacions i actuar en defensa dels interessos públics vinculats a la conservació de les pintures durant l'execució de la sentència.
La Generalitat ha recordat en l'escrit que ja va intervenir com a part adherida en el procediment principal que va donar motiu a la sentència que ordena el trasllat de les pintures i que també va participar en incidents anteriors relacionats amb la seva execució.
Ha considerat que el seu interès "no desapareix amb la fermesa" de la sentència, sinó que esdevé especialment rellevant en la fase d'execució, ja que és el moment en què les decisions judicials poden afectar directament la conservació i integritat de les pintures.
Per tot plegat, la Generalitat ha demanat que s'admeti l'incident de nul·litat, que se suspengui cautelarment l'eficàcia de la interlocutòria impugnada mentre es tramita l'incident i que es declari la nul·litat amb retroacció de les activitats per garantir el dret de tutela judicial efectiva i permetre la intervenció del Govern en el procediment d'execució.