El Govern demana als camions no circular per l'AP-7 i activa helicòpters, vaixells i drons

Alerta de la "situació especial" de les Terres de l'Ebre (Tarragona)

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Govern ha reforçat els serveis d'emergència davant la previsió de temps violent i pedregades a Catalunya derivades de la dana, mesures entre les quals hi ha la recomanació als camions de no circular per l'AP-7 i l'activació d'helicòpters, embarcacions i drons de rescat.

En un comunicat d'aquest dimecres, el Govern indica que s'ha activat una unitat conjunta dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), en la qual hi ha un helicòpter medicalitzat i l'equip de psicòlegs del SEM,

El Servei Català de Trànsit (SCT) està oferint suport en la coordinació i informació de les carreteres, a més de demanar als camions que no circulin per l'AP-7, mentre que Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra treballen en les tasques operatives de coordinació i informació.

Els Agents Rurals han activat el suport d'un helicòpter, embarcacions pneumàtiques i drons equipats amb càmeres tèrmiques per vetllar per la seguretat de les persones afectades pel temporal.

TERRES DE L'EBRE

A més de les mesures, preses pel comitè tècnic organitzat per fer el seguiment dels efectes de la dana a Catalunya i que ha encapçalat el president, Salvador Illa, s'ha alertat de la "situació especial" a les Terres de l'Ebre (Tarragona).

Des d'aquest dimarts a la tarda està activada l'alerta del pla Inuncat a la zona, i el delegat del Govern a Tarragona està en permanent contacte amb els ajuntaments de la zona.