El Govern demana ajuda a la UME pels tres incendis simultanis a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha explicat que s'ha demanat l'ajuda de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per fer front als 3 incendis simultanis que s'han activat aquest dilluns: a Sentmenat (Barcelona), a la comarca de l'Anoia, entre les poblacions de Carme i la Pobla de Claramunt (Barcelona) i Artesa de Segre (Lleida).
Ho ha dit aquest dilluns en declaracions als mitjans de comunicació juntament amb el cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, en les quals ha afirmat que a més d'aquests 3, s'han registrat un total de 65 incendis a Catalunya al llarg de la jornada, i explicat que la simultaneïtat dels incendis "tensiona molt l'operativa del cos de Bombers".
Per la seva banda, la UME ha anunciat l'enviament d'unitats del Quart Batalló d'Intervenció per incorporar-se als treballs d'extinció dels incendis de Sentmenat i Anoia, els dos que continuen actius, segons en una anotació en 'X' recollida per Europa Press.
Borrell ha explicat que l'estratègia del cos passa per evitar el col·lapse operatiu, protegir a les persones i evitar que cap nou incendi augmenti de la mida: "El nombre d'efectius que tenim no és infinit, el nombre de mitjans aeris tampoc. Estem seleccionant molt bé quina és la prioritat de cadascun dels incendis".
INCENDIS
Respecte a l'incendi a Sentmenat, que ha afectat a una superfície d'unes 90 hectàrees, Borrell ha donat un missatge de tranquil·litat respecte a la seguretat dels veïns de la urbanització del Farell confinats de manera grupal i explicat que estan protegits per 3 vehicles de Bombers.
En relació amb l'incendi de l'Anoia, també s'ha mostrat "optimista" en la contenció del foc, i ha explicat que la prioritat ha estat evitar la seva propagació pel flanc del nord-oest i evitar així l'entrada a Montserrat (Barcelona) i que aconseguís el seu potencial de fins a 4.000 hectàrees.