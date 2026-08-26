El Govern defensa criteris tècnics en l'És-Alert i rebutja usar-ho com a eina "política"

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat que la decisió d'enviar o no un És-Alert ve fixada per criteris tècnics i ha dit que "no pot convertir-se en una eina de conveniència política".
Així s'ha pronunciat aquest dimarts després d'una roda de premsa a la seu del departament d'Interior en ser preguntada si el Govern es manté en la seva postura de no haver enviat l'És-Alert dissabte passat, quan les pluges van provocar el despreniment d'un mur a Roda de Berà (Tarragona) que ha acabat amb la mort de dues dones aquest dimecres.
En aquest sentit, Paneque ha respost que la decisió del Govern és "exactament la mateixa que ahir", lamentant aquestes dues víctimes mortals, i que el fet que no s'enviés aquesta alerta no vol dir que no hi hagués comunicació i que no es traslladés informació a les autoritats locals i als cossos d'emergències.
Per la seva banda, la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha recordat que És-Alert és un mecanisme per alertar de riscos "imminents", però no l'únic, i que en alguns casos és molt útil, en uns altres és complementari i en uns altres, el seu ús pot generar contradiccions i confusió, per la qual cosa la protecció de les persones no pot basar-se únicament en aquesta eina.
A més, ha subratllat el valor de la cultura de l'autoprotecció en un context de canvi climàtic que genera dificultats "òbvies" per poder predir amb exactitud alguns fenòmens meteorològics, com va succeir amb el xàfec de Tarragona del dilluns.
INUNCAT
Parlon ha assenyalat que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) va mantenir actiu l'Inuncat en fase d'alerta des del dijous 20 i que es va demanar vigilància en els desplaçaments, en les activitats en l'exterior i es van anunciar pluges intenses: "No és l'És-Alert l'únic instrument".
En aquest sentit, ha defensat que des de Protecció Civil i el departament que dirigeix es va estar permanentment en contacte amb els ajuntaments, els cossos de bombers i el 112: "La informació la població ja la tenia".
Parlon ha defensat que el Govern "contínuament" a través de tots els canals, informa de quan hi ha una predicció meteorològica que requereix de l'adopció de mesures d'autoprotecció, encara que ha dit que s'obrirà un espai de debat per veure si es pot millorar el recorregut d'informar i alertar a la població.
Sobre la petició d'explicacions de Junts, PP, Vox i Comuns, ha dit que donarà "totes les necessàries" en el proper ple ordinari si es formulen preguntes durant la sessió de control o en la Comissió d'Interior, si així ho demanen.