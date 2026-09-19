El Govern declararà l'Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre "projecte estratègic de país"

Pané situa l'envelliment i el canvi climàtic com a grans reptes de Catalunya
TARRAGONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha informat aquest dissabte que l'executiu aprovarà dimarts que ve en el Consell Executiu la declaració del nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre com a "projecte estratègic de país", categoria amb la qual compten centres hospitalaris com el Clínic (Barcelona) i el Trueta (Girona) i que permetrà simplificar tràmits.
Ho ha dit durant la seva intervenció en l'acte 'Dos anys construïnt el futur. Parlem als Terres de l'Ebre sobre la salut que avança a Catalunya' a Tortosa (Tarragona), en el marc del programa que duen a terme aquest dissabte tots els consellers en diversos punts de Catalunya amb motiu dels dos primers anys de legislatura.
La consellera ha situat l'envelliment de la població i el canvi climàtic com a grans reptes de Catalunya, i ha considerat que "encara hi ha molt camí per fer".
Durant l'acte, Pané ha exposat els avanços de la reforma sanitària catalana, un "procés de transformació profunda" que s'ha materialitzat amb la posada en marxa de 27 Centres de Salut Integral de Referència (CSIR) en una primera fase i amb el desplegament de 30 Àrees Integrades de Salut amb una cobertura potencial del 79% de la població en una segona fase.
Dins la segona etapa de la reforma, la consellera ha destacat el Pla Cura, que representa la "transformació més important del sistema d'atenció a la dependència dels últims 20 anys", i la posada en marxa de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya per a una resposta coordinada i centrada en les persones davant de l'envelliment de la població.
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
"Una de les queixes dels pacients és que no se senten mirats pel facultatiu i, per això, estem incorporant eines digitals que ajudin a gravar la conversa amb el metge perquè aquest pugui estar realment present", ha afegit Pané, que ha expressat la voluntat de l'executiu d'incorporar la intel·ligència artificial (IA) de forma responsable en el sistema de salut també en programes de sedàs poblacional per detectar càncers.
Pel que es refereix a accions ja executades, la consellera ha destacat el desplegament del nou model de transport sanitari, amb una inversió "superior als 2.000 milions d'euros" que s'ha traduït en més de 1.600 vehicles i 600 nous tècnics en emergències sanitàries.