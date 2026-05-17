El Govern declara l'interès general dels Campus de Salut Clínic i de la Regió Sanitària Girona

L'objectiu és donar-los "prioritat política i institucional absoluta"
BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat declararà dimarts que ve en el Consell Exectiu l'interès general del futur Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona (UB) i del Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona.
L'objectiu és donar "prioritat política i institucional absoluta" a aquests dos projectes, que l'executiu català espera que transformin el sistema hospitalari, de docència i d'investigació de Catalunya, informa la Generalitat en un comunicat d'aquest diumenge.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que són "dos projectes de país" treballats amb gran consens institucional.
"El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques perquè aquests projectes puguin accelerar-se i es puguin convertir en una realitat al més aviat possible", ha afegit.
TRÀMITS ENERGÈTICS I URBANÍSTICS
La declaració permetrà, en l'àmbit energètic, que els projectes puguin accedir a una "tramitació prioritària" en els permisos de connexió i capacitat a la xarxa elèctrica, que es planifica a nivell estatal.
En el cas específic del Clínic, possibilitarà que els terrenys de l'avinguda Diagonal qualificats actualment com a equipaments esportius puguin destinar-se al nou Campus.
En aquest sentit, el Consell Executiu ratificarà també el dimarts la desafectació dels terrenys de la UB en la Diagonal, la qual cosa permetrà que els terrenys deixin de tenir la consideració de béns de domini públic vinculats al servei universitari i puguin ser posteriorment adquirits per la Generalitat.
EL NOU CLÍNIC
A més de la declaració d'interès general, dilluns passat es va publicar l'anunci previ al concurs internacional de projectes que donaran forma al campus, un pas que precedeix a la convocatòria prevista per a setembre.
La primera fase, amb la presentació d'equips i acreditació tècnica, es farà entre setembre i novembre; a partir d'aquí, s'activarà una primera etapa eliminatòria amb 10 equips fins a abril de 2027, i una segona amb 5 equips i propostes de desembre de 2027.
El guanyador es decidirà durant el primer trimestre de 2028, i se li adjudicarà un contracte d'un valor benvolgut d'uns 134 milions d'euros.
NOU CAMPUS REGIÓ SANITÀRIA GIRONA
Divendres passat, Infraestructures.cat va adjudicar definitivament el projecte arquitectònic del Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona a la UTE Pinearq, SLP & Brullet de Lluna i associats SLP & PEGI Engineering, SL.
Una vegada l'empresa ha presentat tota la documentació requerida i no hi ha hagut oposició dels altres licitadors, s'ha procedit a adjudicar el projecte i signar el contracte.
A partir d'aquest moment, l'equip guanyador té 2 anys per redactar l'avantprojecte i els projectes bàsics i executiu del complex.