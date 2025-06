El Govern crearà una comissió de la Dgppia i els Mossos per a la protecció digital dels menors

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat crearà una comissió mixta amb la nova Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia) i els Mossos, per desplegar un pla integral de protecció dels menors en l'àmbit digital.

La consellera Mònica Martínez Bravo també ha dit aquest dimecres davant la Comissió de Drets Socials del Parlament que la comissió mixta impulsarà eines d'IA per detectar depredadors digitals i menors en risc, a més de canals de denúncia electrònics.

Ha reconegut retards en l'activació dels protocols d'abús sexual en el cas de la menor violada mentre estava sota la guàrdia de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), malgrat haver començat un treball socioeducatiu i intensiu amb la família i la menor.

"És cert que tot això és un procés lent i no acaba d'aflorar fins a uns mesos més tard la situació d'abusos sexuals que patia la menor, fins al desembre de 2021, quan s'activa finalment el protocol d'abús sexual, més d'un any després de la primera sospita", ha afirmat la consellera.

També ha explicat que no es va derivar la menor a un recurs especialitzat ja que inicialment es va decretar la situació de guàrdia per preservar el vincle amb els progenitors, però que al no reduir-se els indicadors de risc greu, s'haurien d'haver valorat opcions de tutela i mesures terapèutiques més intensives i especialitzades.