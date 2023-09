El Govern crea una cabina de pòdcast en català que viatjarà per Catalunya per "activar la llengua"

Garriga destaca que l'objectiu és "crear el podcast més gran de la història" en català



BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha creat una cabina de podcast en català, 'La Queta', que viatjarà per Catalunya per motivar la ciutadania de tot el territori a "activar la llengua", una acció que forma part de la campanya de sensibilització per la llengua 'Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure'.

L'ha presentat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, aquest dissabte a la plaça Catalunya de Barcelona al costat de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; el secretari general de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, i el delegat del Govern a Barcelona, Joan Borràs, informa el Govern en un comunicat.

Després de l'estrena a Barcelona, la cabina viatjarà per altres municipis catalans, amb parada a Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú (Barcelona); i també per Tarragona ciutat, Reus i Tortosa (Tarragona); Lleida capital, Tàrrega i Tremp (Lleida) i Girona ciutat i Figueres (Girona).

"Volem que la ciutadania utilitzi el català i per això posem en marxa una acció itinerant en la qual les persones hauran d'activar aquesta llengua", ha destacat Garriga.

Ha explicat que l'objectiu de la iniciativa és "crear el podcast més gran de la història en llengua catalana" i demostrar que el català és divers, té molts accents i és útil per a tots, ha dit.

Per la seva banda, Vilagrà ha considerat que aquesta setmana ha estat "històrica" per al català per l'entrada en vigor de l'ús de les llengües cooficials al Congrés dels Diputats.

FUNCIONAMENT DE LA CABINA

Una cop dins de la cabina, els participants podran escollir quatre opcions segons el seu nivell de català i les seves preferències: podran participar en una entrevista radiofònica; en una conversa; en un karaoke o donar una mostra de veu per al projecte AINA, per "normalitzar" el català a les tecnologies digitals.

Després de l'enregistrament, cada participant rebrà el seu propi enregistrament en el mòbil i un cop la cabina hagi acabat el recorregut es crearà un podcast amb una selecció de totes les veus participants que es convertirà en "el podcast més gran" que s'ha gravat en llengua catalana.

ÚS DEL CATALÀ

Segons el comunicat, les últimes dades disponibles sobre coneixement i ús del català confirmen que el català es troba en una situació "complexa i delicada" amb un 95,9% de la població de Catalunya de 2 o més anys que entén el català; un 89,6% que el sap parlar; un 90,6% que el sap llegir i un 82,2% que el sap escriure.

Quant a l'ús de la llengua catalana, és "més intens" dins de les llars que fora, però fora de la llar hi ha més gent que l'utilitza, tot i que amb menys intensitat.