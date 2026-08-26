El Govern crea un bessó digital "pioner" per optimitzar el trànsit i prevenir incidències viàries

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha impulsat un bessó digital per la xarxa viària, un projecte "pioner i referent" inclòs al Programa de Carreteres Connectades i Intel·ligents, que permetrà reproduir digitalment l'estat de les carreteres en temps real i que facilitarà una gestió més eficient de la mobilitat, així com una millor resposta davant d'incidències i situacions d'emergència.
Així ho han anunciat aquest dimecres en una roda de premsa la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
El projecte, amb un termini d'execució de 36 mesos i un cost de 7,09 milions d'euros (amb un 40% de finançament de fons europeus), s'implementarà inicialment en 326 quilòmetres d'autopistes i carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona, incloent la Ronda de Dalt, la C-31 i la C-32, per les quals circulen 800.000 vehicles diàriament, dels quals 90.000 (un 11%) són pesants.
Parlon ha afirmat que aquesta eina, que ha començat a desenvolupar-se al maig d'aquest any, "permet, a través de la incorporació de la tecnologia, prendre decisions no només reactives", sinó que permetrà realitzar prediccions sobre la base de la informació recollida en temps real i anticipar-se a la gestió de les problemàtiques que puguin sorgir.
En aquest sentit, la consellera d'Interior ha destacat que aquesta eina, desenvolupada amb finançament público-privat, permetrà prendre decisions que ajudin a prevenir la sinistralitat o, en casos de congestió, facilitar informació als usuaris a través dels panells.
Per la seva banda, Paneque ha subratllat que "no és una eina més, sinó un canvi de gestió a la xarxa viària catalana" i que l'objectiu és anar ampliant i aplicant aquest model a la resta de la xarxa viària catalana amb la previsió que estigui totalment operatiu en 2029.
INTERDEPARTAMENTAL
El pla, desenvolupat pels departaments de Territori, Interior i d'Economia de la Generalitat, juntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT), permetrà, per primera vegada, integrar en un únic model tots els sistemes de control, amb capacitat d'autoevaluarse, la qual cosa ajudarà a "prendre decisions, tant en l'àmbit estratègic com a tàctic i operatiu", ha subratllat Parlon.
El fet de "connectar infraestructura i intel·ligència" amb una eina que funciona com una rèplica virtual de la xarxa viària catalana ajudarà a vertebrar millor el territori, a tenir un sistema de carreteres més segur i a fer-lo més eficient i més sostenible, a més de permetre prendre decisions més ràpides i encertades, ha afirmat Paneque.