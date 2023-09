El Govern convoca la segona edició dels premis Joan Roget de transferència de coneixement

BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha convocat la segona edició dels Premis a la Transferència de Coneixement Joan Roget per reconèixer "casos d'èxit del sistema d'universitats, recerca i innovació", ha informat en un comunicat d'aquest divendres.

Els premis distingeixen l'aportació al desenvolupament econòmic i social feta per part de personal investigador o tècnic, juntament amb les institucions a les quals pertanyen, i es convoquen a través de la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement (DGTSC) per mitjà de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (Fcri).

Hi ha un total de tres categories --al millor treball col·laboratiu, a l'impuls de la transferència i a un cas d'èxit de transferència-- i el guardó consisteix en un diploma acreditatiu i 5.000 euros per a cada àrea.