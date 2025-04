El Govern convoca noves beques Propulsió per a creadors de contingut en català i aranès

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha convocat per segon any les beques Propulsió per fomentar la creació, publicació, difusió i promoció de sèries de vídeos de creadors de contingut per les xarxes socials en català i aranès a la Vall d'Aran.

Els ajuts tenen per objectiu "incrementar l'oferta de continguts en català en les xarxes" i ajudar a professionalitzar l'activitat de creadors de continguts audiovisuals en català, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dimecres.

Les beques estan destinades a creadors de contingut majors d'edat, que hauran d'elaborar com a mínim 10 vídeos íntegrament en català o aranès i publicar-los en xarxes socials com Instagram, YouTube i TikTok, amb una durada mínima de 5 minuts.

L'import de la beca és de 10.800 euros, dels quals 10.000 pel cost de manutenció per la dedicació al projecte i 800 en concepte de promoció de la sèrie mitjançant publicitat a través de les xarxes socials.

En aquesta convocatòria, oberta del 10 al 30 d'abril, està previst atorgar 20 beques Propulsió.