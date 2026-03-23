El Govern convoca els sindicats educatius a una reunió de la mesa sectorial aquest dijous

Lorena Sopêna - Europa Press
Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT i la Intersindical mantenen la seva petició de reunir-se aquest dimarts
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha citat els sindicats docents a la pròxima mesa sectorial de dijous perquè "es preservin els espais institucionals de treball i interlocució entre els representants sindicals i l'administració", després de la petició que van fer Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i la Intersindical d'una reunió aquest dimarts a la Universitat de Barcelona.
En la missiva, el conseller de Presidència i actual conseller d'Educació i FP, Albert Dalmau, ha afirmat que la voluntat del Govern és "continuar treballant amb la mà estesa amb tots els representants" dels treballadors per continuar avançant en millores del sistema.
Ha afirmat que el Govern ha proposat mesures que permetin avançar "de manera real" en la millora de la qualitat dels centres educatius i de les retribucions dels docents, i ha citat els sindicats a la reunió de la mesa sectorial per abordar totes les qüestions que afecten la comunitat educativa.
En un comunicat, Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i la Intersindical, sindicats convocants de la vaga de la setmana passada, han respost a Dalmau que la convocatòria de reunió que van fer per a aquest dimarts a la UB "continua vigent".
Els sindicats han qualificat d'"altament irresponsable i fora de lloc" la proposta del Govern de derivar la seva petició a una mesa sectorial ordinària, i han subratllat que la Generalitat va menysprear la mesa sectorial quan van negociar amb dos sindicats, en referència a l'acord que Educació va signar amb CCOO i UGT.
Han afirmat que veuen un Govern desbordat, han subratllat que la seva convocatòria continua vigent i han dit que hi veuen una oportunitat per reconduir la situació: "No assistir-hi seria un error polític greu i una mostra més de desconnexió amb la realitat que es viu als centres educatius del país", han sostingut.