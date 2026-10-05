El Govern convoca 36 places de personal docent i investigador dins el Pla Serra Húnter

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat, mitjançant el Pla Serra Húnter (PSH), ha obert una convocatòria de 36 places per a la contractació de personal docent i investigador amb criteris d'"excel·lència internacional" per a les universitats catalanes.
Es pot aplicar des d'aquest dilluns fins al 26 d'octubre, i la convocatòria es reparteix en 30 ofertes diferents: 28 contractes de professorat lector ('tenure-eligible lecturer') i 2 de professorat agregat ('associate professor') del PSH general, informa el departament en un comunicat.
Les tres universitats que ofereixen els contractes són la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb 21 de professorat lector 'tenure-eligible', la Universitat de Girona (UdG) amb 5 contractes de professorat lector 'tenure-eligible' i 2 contractes de professorat agregat; i la Rovira i Virgili (URV) amb 8 de professorat lector 'tenure-eligible'.
Els objectius del pla són promoure la contractació de professorat altament qualificat en docència i recerca i amb mèrits homologables als estàndards internacionals: afavorir la concurrència dels millors aspirants en un ampli entorn d'institucions de tot el món, incloses les de Catalunya, i "atreure, retenir i recuperar talent".
Els aspirants han de tenir el títol de doctor i disposar d'una trajectòria acadèmica excel·lent, i els seleccionats hauran de dur a terme tasques docents i de recerca.