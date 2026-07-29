El Govern confirma com un feminicidi la mort d'una dona a Barcelona aquest dimarts

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme ha confirmat com un feminicidi la mort d'una dona de 34 anys aquest dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona, fet que eleva a 4 les víctimes de violència masclista durant el 2026 a Catalunya.
"No ens aturarem fins que totes les dones puguem viure lliures de qualsevol forma de violència", apunten en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís dimarts a les 19.47 hores per una agressió en un domicili del carrer Andrade, on una dona havia quedat ferida de gravetat, i aquest dimecres a les 1.25 hores s'ha detingut un home per la seva relació amb el crim.