El Govern comença una prova pilot d'enviament d'alertes de Protecció Civil a Osor (Girona)

GIRONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, ha impulsat una prova pilot d'enviament d'alertes de Protecció Civil als telèfons mòbils via satèl·lit al municipi d'Osor (Girona).

L'objectiu d'aquesta iniciativa, desenvolupada per Protecció Civil i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), és demostrar les capacitats del servei, que fa servir satèl·lits Galileu en una zona on no es disposa de cobertura de telefonia mòbil, i així valorar l'ús de sistemes alternatius per alertar la població en cas d'emergències greus.

Es tracta d'un servei tecnològic actualment en fase de proves que donarà suport i complementarà els actuals serveis de protecció civil d'enviament massiu de missatges d'alerta a la població en cas d'emergència.