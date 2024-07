El Govern comença una campanya per evitar morts per ofec a les platges i piscines

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Interior de la Generalitat ha engegat la campanya 'A l'aigua risc zero' per evitar morts per ofec a les platges i piscines de Catalunya.

En un comunicat aquest dimecres, han explicat que la presentació l'han feta el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, i la directora de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, i l'objectiu de la campanya és conscienciar la població de com gaudir d'un bany segur a les platges, piscines i aigües interiors.

"Aquest any set persones ja han perdut la vida a l'aigua: cinc a platges i dues a piscines", ha destacat Elena, després d'afegir que qualsevol persona que perdi la vida és una tragèdia.

El conseller ha recomanat que abans d'entrar a l'aigua la ciutadania s'informi de l'estat del mar i del color de la bandera.

A més a més, ha agraït el "suport i esforç econòmic" que fan els ajuntaments per mantenir els serveis de vigilància a les platges.