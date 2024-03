El Govern central torna a aprovar l'avantprojecte de llei de tràfic de persones

MADRID, 8 març (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha aprovat en el Consell de Ministres extraordinari pel 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la llei orgànica integral contra el tràfic de persones que va quedar pendent la legislatura passada, segons han confirmat a Europa Press fonts governamentals.

Aquesta vegada, ho ha fet a proposta del Ministeri d'Igualtat, que dirigeix la socialista Ana Redondo, mentre que en l'anterior legislatura la va impulsar l'aleshores ministra de Justícia, Pilar LLop, en comptes de l'aleshores ministra d'Igualtat, Irene Montero.

Es tracta d'una aprovació en primera lectura, per la qual cosa el text ha de passar pels òrgans consultius i, a més a més, en la roda de premsa posterior al Consell, Redondo ha manifestat la intenció de comptar amb l'opinió de totes les organitzacions del sector.

"És una llei que no és punitivista, és una llei fonamentalment centrada en la prevenció, en la sensibilització i en la protecció de les víctimes. I el que es pretén és actuar contra totes les formes de tràfic de persones, com ens exigeixen tant el Conveni de Varsòvia com el Conveni d'Istanbul i els nostres compromisos internacionals", ha assegurat.

Així mateix, Redondo ha recordat que, amb aquesta llei, amplien el concepte de tràfic de persones a d'altres que tenen a veure amb el laboral, el sexual, els matrimonis concertats, per al comerç d'òrgans, etcètera.