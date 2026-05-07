El Govern central té previst fins a set reunions a diferents nivells per al seguiment del creuer

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 7 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern central té previst fins a set reunions a diferents nivells al llarg d'aquest dijous per dur a terme el seguiment del vaixell MV Hondius amb afectats pel brot d'hantavirus, que ja va partir des d'aigües de Cap Verd i arribarà en tres dies al port secundari de Granadilla de Abona a Tenerife.
Segons ha informat el departament encapçalat per Mónica García, durant el matí està prevista una primera reunió dels Ministeris de Sanitat i Interior amb el Govern de les Canàries; i una segona a la qual s'unirà Política Territorial, en la qual es compartirà informació amb les diferents Delegacions de Govern.
Al creuer viatjaven 14 passatgers espanyols de sis comunitats autònomes: cinc de Catalunya, tres de Madrid, tres d'Astúries, i un de Castella i Lleó, Galícia i la Comunitat Valenciana. El ministre Ángel Víctor Torres ja va contactar aquest dimecres amb els presidents autonòmics que tenen ciutadans al vaixell.
També hi haurà una trobada (11.00 hores) per abordar l'activació del Mecanisme Europeu de Protecció Civil per a l'evacuació aèria i repatriació del passatge del creuer MV Hondius. Per a l'evacuació dels passatgers procedents de països de la Unió Europea, s'oferirà a cada Estat membre que dugui a terme la repatriació dels seus nacionals. Si fos necessari, per impossibilitat d'algun Estat, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge originari d'aquests països europeus.
El Ministeri de Sanitat també tindrà una altra trobada al llarg del matí amb Interior i Afers Exteriors (12.30 hores), on s'abordarà a més l'evacuació dels passatgers procedents de tercers països.
D'altra banda, hi haurà una altra reunió a les 14.30 hores del Govern central però amb el Comitè de Seguretat Sanitària (HSC, per les seves sigles en anglès, 'Health Security Committee') i el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió (UCPM) per a la cooperació amb la Unió Europea.
TROBADA AMB CLAVIJO
A les 12.00 hores, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, serà rebut al Ministeri de Sanitat amb els ministres Mónica García i Ángel Víctor Torres, després de les crítiques del primer en el trasllat a les Canàries del creuer amb casos d'hantavirus detectats.
Clavijo va denunciar que no va tenir informació de la decisió adoptada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Govern espanyol, que van acordar enviar a les Canàries el vaixell MV Hondius, i va demanar una reunió urgent amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, per garantir la seguretat dels ciutadans canaris.
També va insistir que seria més pràctic que, "si es vol procedir a la repatriació" d'alguns ciutadans del creuer, es fes directament des de l'Aeroport Internacional de Cap Verd, sense sotmetre'ls a un "viacrucis" de tres dies per l'Atlàntic fins a arribar a les Illes Canàries.
Hi haurà a més una tercera trobada aquest dijous que se sumarà a les dues matinals, i en la qual també participaran els Ministeris de Sanitat i Interior amb el Govern de Canàries a partir de les 19.00 hores.