El Govern central planteja retirar les condecoracions a l'excomissari del CNP que va matar a la seva parella i exparella

El delegat del Govern central, Carlos Prieto, ha dit que el CNP i ell mateix estan consternats



BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern central a Catalunya es planteja retirar les condecoracions al comissari jubilat de la Policia Nacional que el dimarts presumptament va assassinar a la seva parella i exparella a Rubí i Castellbisbal (Barcelona) i després es va suïcidar.

Així ho ha comunicat aquest dimecres el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, en declaracions als mitjans després de la presentació del dispositiu de seguretat de la Guàrdia Civil de la Copa Amèrica 2024 a Barcelona.

"Nosaltres sí ens plantegem, ho estem parlant, estem mirant com legalment es pot arribar a fer, però sí, ens estem plantejant la retirada de les condecoracions de manera pòstuma", ha expressat Prieto.

CONDECORAT PER TOTES LES POLICIES

El delegat del Govern espanyol ha recordat que el que va ser comissari de Rubí i posteriorment número dos de la Policia Nacional a Catalunya fins a la seva jubilació el gener de l'any passat va ser reconegut "per tots els cossos policials: Mossos d'Esquadra, Guàrdies Urbanes, Policia Nacional i Guàrdia Civil".

Sobre la motivació que va portar a aquest home, que va tenir un full de ruta de servei irreprotxable, a acabar amb la vida de dues dones, Prieto ha dit que prefereix respondre una vegada acabi la investigació dels Mossos d'Esquadra, perquè ha dit no ser un especialista i no saber el que pot passar en la psique d'una persona.

CONSTERNACIÓ AL CNP

Prieto ha expressat que el cos de la Policia Nacional i ell mateix estan consternats per un doble crim que ha qualificat de "absolutament tremend i horrible" i ha volgut traslladar les seves condolences i el seu sentit pesar a la família i amics de les víctimes.

"Condemnem rotundament l'assassinat d'ahir de dues dones per la seva parella i exparella, independentment de la condició o professió" del presumpte autor, ha expressat.

"El preocupant per a nosaltres és que hi hagi hagut dues dones més assassinades a mans de la seva parella o exparella", un fet que eleva molt els crims de violència d'aquest any, ha expressat.

"Per desgràcia no aconseguim que aquest fenomen baixi", ha lamentat Prieto, que ha dit que són necessaris més esforços i una millor coordinació per garantir que la seguretat de les dones estigui garantida en la relació amb les seves parelles o exparelles i en qualsevol en un altre àmbit de la vida.