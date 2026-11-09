El Govern central vol paralitzar TikTok davant les denúncies d'abús sexual infantil

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Joventut i Infància ha remès un escrit a la Fiscalia General de l'Estat perquè actuï davant les informacions publicades per Maldita.es sobre presumptes casos d'abús sexual infantil a TikTok, i ha plantejat la possibilitat de paralitzar els serveis de la plataforma a Espanya, segons han informat fonts del departament aquest dilluns.
En l'escrit, el Ministeri trasllada a la Fiscalia aquesta informació perquè adopti mesures per garantir la protecció integral dels infants i adolescents que puguin estar afectats per aquests casos.
Maldita.es ha publicat aquest dilluns una investigació en la qual assegura haver identificat més de mil vídeos de TikTok amb material d'abús sexual infantil explícit i ha denunciat una mostra de 50 publicacions amb contingut il·legal, que acumulaven 8,8 milions de visualitzacions i més de 148.000 'm'agrades'.
Segons l'organització, TikTok només ha esborrat cinc d'aquests vídeos (el 10%) i n'ha bloquejat 13 més (el 26%) a Espanya, i en el 6% dels casos no hi ha hagut resposta.
Respecte al 58% restant, s'ha considerat que no infringeixen ni la llei ni les seves normes, tot i que més de la meitat d'aquests últims s'han retirat 72 hores després de les denúncies i, posteriorment, el 38% dels comptes denunciats continuen actius.
REGO DEMANA UNA REUNIÓ "URGENT" AMB TIKTOK ESPAÑA
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha demanat per la seva banda una reunió urgent els representants de TikTok a Espanya per saber quines són les seves explicacions, a banda de les mesures que s'han adoptat i les actuacions immediates previstes per garantir la protecció de la infància i l'adolescència en la seva plataforma.
Pel Ministeri, els fets documentats per Maldita.es són d'extrema gravetat i requereixen "una resposta immediata i coordinada de totes les administracions competents, tant en l'àmbit nacional com en l'europeu".
Les mateixes fonts han subratllat que aquests fets revelen "greus deficiències" en els mecanismes de detecció i moderació de continguts de TikTok, a més del paper dels seus sistemes de recomanació en la difusió d'aquest material que, segons el Ministeri, podria constituir una vulneració dels drets de la infància per part de la plataforma.