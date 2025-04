El Govern central lamenta la defunció del papa Francesc: "Un home de pau i de diàleg"

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha lamentat la mort del papa Francesc, aquest dilluns als 88 anys, i ha expressat el seu condol als catòlics espanyols i de tot el món.

Així s'ha expressat el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, que ha qualificat el pontífex com "un home de pau i de diàleg entre cultures i religions".

"El meu sentit condol als catòlics espanyols i de tot el món per la defunció de Sa Santedat el papa Francesc. Un home de pau i de diàleg entre cultures i religions. Descansi en pau", ha expressat en un missatge a X.

També s'ha referit al papa el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que en una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press, ha desitjat que Francesc descansi en pau: "No puc res més que dir que, per a tota la família cristiana, és un moment molt trist", ha afegit.

El papa Francesc ha mort aquest dilluns 21 d'abril, a l'edat de 88 anys, a la seva residència de la Casa Santa Marta del Vaticà, just un dia després d'aparèixer a la missa de la Resurrecció a la plaça de Sant Pere.