Publicat 16/10/2026 12:57

El Govern central inicia la tramitació del nou decret d'universitats després de tombar-lo el Suprem

El president espanyol, Pedro Sánchez
Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha posat a consulta pública prèvia el projecte de reial decret de modificació de normativa sobre creació, reconeixement i autorització d'universitats i centres universitaris.

El departament que dirigeix Diana Morant ha engegat així els tràmits per aprovar uns nous requisits per a la creació d'universitats, després que el Tribunal Suprem anul·lés els que el Govern central va aprovar fa un any per "manca de justificació en la seva tramitació urgent".

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