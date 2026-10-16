El Govern central inicia la tramitació del nou decret d'universitats després de tombar-lo el Suprem

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha posat a consulta pública prèvia el projecte de reial decret de modificació de normativa sobre creació, reconeixement i autorització d'universitats i centres universitaris.
El departament que dirigeix Diana Morant ha engegat així els tràmits per aprovar uns nous requisits per a la creació d'universitats, després que el Tribunal Suprem anul·lés els que el Govern central va aprovar fa un any per "manca de justificació en la seva tramitació urgent".