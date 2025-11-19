El Govern central inicia el tràmit per declarar bé cultural el mural de Miró a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Cultura ha iniciat els tràmits per declarar el mural ceràmic de Joan Miró a l'Aeroport de Barcelona com a bé d'interès cultural (BIC), en la categoria de bé moble.
La incoació per a la declaració com a BIC d'aquest bé suposarà l'aplicació d'aquesta categoria de protecció, la màxima que estableix la llei de patrimoni històric espanyol, informa aquest dimecres el ministeri en un comunicat.
El mural, obra de Joan Miró en col·laboració amb el ceramista Josep Llorens Artigas, està situat a la façana de la Terminal 2B i l'Ajuntament de Barcelona va encarregar l'obra el 1968, quan es va inaugurar la terminal, amb l'objectiu de dotar de modernitat la infraestructura.
La maqueta es va elaborar el 1969, l'obra es va realitzar el 1970 i es va inaugurar el 18 de març del 1971, en una col·laboració de Miró i Llorens Artigas, que des de mitjans dels anys 40 havien elaborat diverses obres murals de gran envergadura per a edificis públics.
El mural de Miró i Llorens Artigas és un panell de peces ceràmiques de dimensions excepcionals, mesura 50 metres d'amplària per 10 d'alçària i està format per 4.865 peces esmaltades rectangulars disposades de manera horitzontal i el muntatge va requerir sis mesos.