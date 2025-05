El Govern central informarà dimecres les CA de la capacitat d'acolliment de menors migrants de cada territori

MADRID 24 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern central informarà aquest dimecres 28 de maig, a la Comissió d'Infància i Adolescència, a les comunitats autònomes de la capacitat d'acolliment de menors migrants no acompanyats de cada territori.

Aquesta trobada servirà per conèixer la xifra de capacitat ordinària del sistema acollida i descobrir les comunitats que estan en sobreocupació i, per tant, poden sol·licitar la contingència migratòria extraordinària. Es declararà aquesta situació per a la protecció de l'interès superior de la infància i l'adolescència migrant no acompanyada en aquelles comunitats o ciutats autònomes el sistema de les quals de protecció i tutela de persones menors d'edat estrangeres no acompanyades excedeixi en ocupació tres vegades la seva capacitat ordinària.

Posteriorment, la comunitat o ciutat autònoma afectada per sobreocupació sol·licitarà la contingència migratòria extraordinària, que s'aprovarà després és un termini màxim de cinc dies naturals i serà traslladada al conjunt d'integrants de la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència.

Aquesta situació de contingència migratòria extraordinària determinarà que s'estableixi per l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat quina serà la comunitat o ciutat autònoma a la qual es traslladi per a la seva ubicació els menors estrangers no acompanyats.

Aquesta reunió, tal com va explicar la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, és el pas previ a la Conferència Sectorial de juny, a la qual les comunitats podran portar les seves propostes per canviar els criteris que estableix el reial decret llei. "Tenen aquesta possibilitat, per descomptat. S'ha de votar per unanimitat a la Conferència Sectorial. Això sí que és un requisit contemplat al reial decret", va assegurar la ministra dimecres en unes declaracions als mitjans al Congrés.

L'última vegada que l'executiu es va reunir amb les comunitats autònomes va ser el 5 de maig en una Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència extraordinària, celebrada al Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. En ella, van debatre durant prop de quatre hores sobre el reial decret per al repartiment de migrants. Aquesta va estar marcada per les crítiques de les autonomies governades pel Partit Popular pels criteris "arbitraris i forçosos" aprovats pel Govern.

Precisament, en aquesta trobada el PP va denunciar que en la Conferència Sectorial extraordinària no es va permetre a les comunitats autònomes votar el reial decret de repartiment de migrants. Per la seva banda, la ministra va defensar que el reial decret "no es vota perquè ja està ratificat" pel Congrés dels Diputats i va retreure als populars que "no es pot votar el que no s'ha aportat" ja que no van presentar cap proposta de modificació.

"Zero propostes del PP en una Conferència que s'ha centrat en el bloqueig i no hi ha hagut aportacions de cap mena. Ha estat un debat llarg en el qual lamentablement no hem abordat el que per a nosaltres és l'assumpte central que és la situació de crisi humanitària a les Canàries i Ceuta", va manifestar Rego.

ARAGÓ NO HA ENVIAT LES SEVES XIFRES

Aquest dimarts va acabar el segon termini perquè les comunitats autònomes presentessin al Govern central les seves dades d'acolliment de menors migrants no acompanyats. Rego va exposar que "no totes" havien complert amb la sol·licitud "formalment" i va denunciar la "insubmissió" d'Aragó després de no enviar les seves xifres.

Precisament, el Govern central va avançar fa uns dies que havia interposat un recurs davant del Tribunal Constitucional contra Aragó per la seva manca de col·laboració. A aquest se suma un contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem per l'incompliment de la reforma de l'article 35 de la llei d'estrangeria.

La idea del Govern central és començar amb els trasllats dels menors migrants no acompanyats aquest estiu, un desig que comparteix el president de les Canàries, Fernando Clavijo, que ha denunciat que aquests joves i nens estan en un "estat d'amuntegament i de molta dificultat a les illes".