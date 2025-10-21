El Govern central inclou 19 municipis catalans entre els afectats per les emergències d'aquest estiu

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Interior, ha ampliat a 279 les comarques afectades per les emergències de protecció civil aquest estiu, entre les quals hi ha 19 municipis catalans que van registrar inundacions, informa l'executiu en un comunicat aquest dimarts.
La llista inclou les emergències de protecció civil entre el 22 de juny i el 25 d'agost, després d'incorporar totes les que en el seu moment no van ser comunicades al Centre Nacional d'Emergències (Cenem) de la Direcció General de Protecció Civil per les agències autonòmiques del 112.
El 26 d'agost, el Consell de Ministres va declarar zones afectades per una emergència de protecció civil els territoris de 16 comunitats autònomes, però la Direcció General de Protecció Civil va constatar que algunes emergències no havien estat comunicades al Cenem per les autoritats autonòmiques, la qual cosa va deixar fora dels ajuts estatals alguns municipis.
La nova llista recull les inundacions del 22 de juny a Vilanova de l'Aguda, Pinell de Solsonès i Lleida; les del 5 de juliol a Sant Julià de Ramis, Cassà de la Selva, Anglès, Quart i Girona; i les del 12 del mateix mes a Vilafranca del Penedès, Igualada, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Terrassa, Sabadell i Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) i el Vendrell (Tarragona).
També inclou les inundacions que van afectar Terrassa, Cubelles, Barcelona, Castellolí, l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga (Barcelona) el 23 de juliol.
D'altra banda, el Consell de Ministres també ha aprovat una concessió directa d'ajuts per compensar danys produïts en l'activitat agrària a causa dels grans incendis de l'estiu, dels quals es beneficien municipis com Agramunt, Cabanabona, Oliola, Puigverd d'Agramunt, Torrefeta i Florejacs i Vilanova de l'Aguda (Lleida), a més d'Alfara de Carles, Xerta i Paüls (Tarragona).