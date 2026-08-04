El Govern central eleva a 260 els migrants que romanen a Melilla i xifra en 1.323 els intents d'entrades

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILA
MELILLA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Govern central a Melilla, Sabrina Moh, ha elevat aquest dimarts de 160 a 260 el nombre de migrants marroquins que romanen a la ciutat després dels intents d'entrada registrats la passada setmana, al mateix temps que ha xifrat en 1.323 les persones que van tractar d'accedir de forma irregular durant els dos dies de major pressió migratòria.
En una roda de premsa acompanyada pel coronel cap de la Comandància de la Guàrdia Civil, Jesús Rueda, i el cap regional d'Operacions de la Prefectura Superior de Policia, Diego Saavedra, Moh ha explicat que 1.063 dels migrants van ser retornats al Marroc, mentre que els 260 restants romanen actualment a Melilla. D'aquestes persones al voltant de 140 són menors d'edat i unes 120 són adultes.
La delegada ha realitzat un balanç del dispositiu desplegat des de la nit del dijous, quan es va procedir al tancament del pas fronterer de Beni Enzar, i ha destacat l'actuació coordinada de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, la Policia Local, els serveis sanitaris i la resta d'administracions implicades.