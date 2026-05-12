El Govern central destina 9,7 milions per a la salut mental i la prevenció del suïcidi a Catalunya

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern central destinarà 9,7 milions d'euros a accions en matèria de salut mental i prevenció del suïcidi a Catalunya, en una inversió de 56,8 milions a nivell estatal, informa el Ministeri de Sanitat en un comunicat.
Així ho ha autoritzat aquest dimarts el Consell de Ministres a través de la proposta de distribució territorial de crèdits destinats a les comunitats autònomes i a l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa), que pròximament serà sotmès al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (Cisns).
SALUT MENTAL
En el Pla d'Acció 2025-2027 per a la salut mental es contemplen, per a Catalunya, una primera aplicació de 4,57 milions destinada a despeses corrents, i una segona aplicació de 2 milions per a l'equipament necessari per a aquest pla.
Les accions se centraran en 8 línies estratègiques, entre les quals destaquen el reforç dels recursos humans, l'atenció comunitària, desinstitucionalització, l'assistència basada en drets i l'abordatge específic de la salut mental perinatal, infantil i adolescent.
PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI
En matèria de prevenció del suïcidi, es contempla una primera inversió destinada a equipaments de 2,18 milions, i una segona, per a despeses d'inversió, de més de 850.000 euros.
El pla prioritza línies d'actuació enfocades a la sensibilització, la prevenció en col·lectius vulnerables i l'enfortiment de l'abordatge sanitari.