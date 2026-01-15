El Govern central confirma una "falsa alarma" després d'un aterratge a Barcelona per amenaça de bomba

L'aeronau ha estat inspeccionada i escorcollen els passatgers "un a un"
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)
L'aterratge d'emergència d'un avió de l'aerolínia Turkish Airlines a l'Aeroport de Barcelona aquest dijous al matí a causa d'una amenaça de bomba ha resultat ser una "falsa alarma", segons han informat fonts de la Delegació del Govern central a Europa Press.
Fonts de la policia catalana han confirmat que han rebut un avís cap a les 10 per amenaça de bomba en un vol que cobria una ruta entre Istanbul i Barcelona i que finalment ha aterrat a les 11 "sense incidències".
Les mateixes fonts han confirmat que l'aeronau s'ha apartat a una zona segura, com preveu el protocol, i s'ha inspeccionat, mentre que els passatgers, que han estat evacuats per escorcollar-los "un a un".
PLA AEROCAT
Aena ha explicat que l'Aeroport continua operant amb normalitat i que els cossos i forces de seguretat de l'Estat estan actuant i avaluant la situació, mentre que fonts de la Guàrdia Civil confirmen que estan treballant en una "incidència" i que l'aeronau s'ha derivat a una zona de seguretat.
El Centre de Coordinació d'Operacions de l'Aeroport informa que l'aeronau ha aterrat sense incidències i el passatge ha estat desallotjat i es troba a la sala d'afectats, segons ha informat Protecció Civil.
A la zona hi treballen efectius dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els Bombers de la Generalitat i la policia local, i Protecció Civil ha activat el pla Aerocat en fase d'alerta per fer un seguiment de la situació de risc.
DELEGACIÓ DEL GOVERN CENTRAL
Així mateix, el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha estat en contacte amb tots els actors implicats en l'operatiu, mentre que Aena ha assegurat que la infraestructura aeroportuària no ha patit cap afecció operativa durant les tasques de les forces de seguretat.
"Després de descartar l'amenaça en una aeronau, s'ha desactivat l'alarma general. Els passatgers i la tripulació han desembarcat", afegeix Aena.
Els Mossos estan desplegats per garantir la seguretat de la instal·lació aeroportuària i gestionar, si cal, la comunicació amb les famílies dels viatgers que han arribat en aquest vol.