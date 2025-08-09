El Govern central començarà dilluns els trasllats de menors migrants sol·licitants d'asil de les Canàries a la Península

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern central començarà finalment aquest dilluns, 11 d'agost, els trasllats des de les Canàries dels menors migrants no acompanyats sol·licitants d'asil a la Península, segons han confirmat fonts del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a Europa Press.
Aquest mateix divendres estava en dubte el trasllat, ja que el Govern de les Canàries va requerir al departament que dirigeix Elma Saiz més dades sobre la primera derivació dels menors a la Península.
En aquest sentit, fonts de la Conselleria de Benestar Social del Govern Canari, van assegurar a Europa Press que en l'ordre de trasllat que van rebre de l'Estat per a la sortida dels menors migrants no especificava que fos el dilluns 11 d'agost la derivació, ni tampoc qui els acompanyaria. A més, fixava que serien deu, i no vuit com es va dir al principi, els menors migrants que s'anaven a traslladar.
Així ho van informar després que aquesta setmana fonts de la reunió interadministrativa entre els executius d'Espanya i les Canàries per al seguiment de les interlocutòries del Tribunal Suprem (TS) sobre els menors sol·licitants d'asil acordés començar els trasllats el dilluns, 11 d'agost.
Aquestes mateixes fonts van assegurar que aquests trasllats s'aniran succeint setmanalment i prioritàriament a recursos petits, de titularitat estatal, al llarg de tot el territori. Al seu torn, van destacar la importància que en el procés "prevalgui sempre la seva integritat, el seu benestar i el seu interès superior".
A més, van assenyalar que aquests menors sol·licitants d'asil presenten un perfil "altament vulnerable", ja que molts d'ells es troben sols fugint de guerres. Van afegir que gairebé el 90% de les persones que entren en aquest procediment són malians i que també hi ha infants i adolescents.
VALORACIONS INDIVIDUALITZADES, TRÀMIT "CLAU"
Engloba, l'entitat col·laboradora a les Canàries, duu a terme les valoracions individualitzades als menors que han manifestat disposició a traslladar-se a la Península, un tràmit que resulta "clau" per poder fer aquest procediment amb totes les garanties.
Una vegada es tenen aquests expedients emplenats, el Govern central i el Govern de les Canàries es reuneixen per fer la selecció dels primers perfils en funció de les seves necessitats i de la destinació final.
Paral·lelament, l'executiu va presentar al juliol un calendari per al trasllat dels menors al centre d'acolliment i derivació Canarias 50, a Las Palmas. Així, durant les passades setmanes es van completar els primers trasllats, efectuats a partir dels llistats remesos pel Govern de les Canàries, amb un total de 141 menors.
Així mateix, les fonts van recalcar que la valoració individualitzada i detallada de cada expedient, que es fa juntament amb el Ministeri Fiscal, resulta "fonamental" per preservar en tot moment l'interès superior del menor.
El Consell de Ministres va aprovar una partida de 40 milions per complir la interlocutòria del TS i crear 1.200 places a la Península. El Ministeri de Migracions va aportar un total de 750 places, que s'estan concretant en l'actualitat amb les entitats habitualment col·laboradores, perquè estiguin disponibles "de manera immediata".
Després de la reunió, la directora general d'Infància del Govern de les Canàries, Sandra Rodríguez, va exposar que l'Estat s'ha compromès a fer dues derivacions setmanals d'entre quinze i vint infants, a excepció de la primera sortida, que serà de vuit.
La directora general d'Infància del Govern canari va assenyalar que des de l'executiu central es va deixar "clar" que no es pot comptar amb el centre de Pozuelo de Alarcón, a Madrid, encara que traslladarà que procedirà "a tirar tots els recursos endavant que considerin oportuns per mantenir aquest recurs com a destinatari de persones asilades".
EL PP ESTARÀ "MOLT VIGILANT"
Per la seva banda, el secretari general del PP, Miguel Tellado, va demanar aquesta setmana a l'executiu en roda de premsa que aclareixi com farà els trasllats dels menors migrants sol·licitants d'asil i va avisar que estaran "molt vigilants".
"Veurem què és el que passa el dilluns 11 i, per descomptat, nosaltres estarem molt vigilants", va assegurar Tellado qüestionat per les derivacions dels menors migrants no acompanyats des de les Canàries a la Península.
Igualment, va lamentar la "manca d'informació" per part de l'Estat sobre els trasllats d'aquests menors a la Península. Així, va criticar que l'executiu no hagi explicat "a ningú" com pretén resoldre aquests trasllats de mil menors, que "és la prioritat en aquests moments".
El Tribunal Suprem va ordenar al març a l'executiu que es fes càrrec amb els seus propis mitjans dels més de mil menors migrants sol·licitants d'asil. En aquest sentit, Tellado va criticar el Govern central d'"incompetent" per complir amb la interlocutòria cinc mesos després. "Tenim un govern incompetent, molt donat a la demagògia, però que per descomptat està fora de tota realitat", va subratllar.